Exposition de véhicules de la Seconde Guerre Mondiale Musée du génie Angers

Exposition de véhicules de la Seconde Guerre Mondiale 20 et 21 septembre Musée du génie Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez une exposition captivante dédiée aux véhicules emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, témoins majeurs des innovations technologiques et des défis militaires de cette période historique.

Musée du génie 106 rue Elbé, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Destination Angers – Musée du Génie