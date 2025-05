Exposition de véhicules d’époque – Sainte-Mère-Église, 5 juin 2025 16:00, Sainte-Mère-Église.

Manche

Exposition de véhicules d’époque Place Maury Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-06-05 16:00:00

fin : 2025-06-05 18:00:00

2025-06-05

Exposition de véhicules d’époque autour de l’église

Place Maury

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

Exhibition of vintage vehicles around the church

German :

Ausstellung von Oldtimern rund um die Kirche

Italiano :

Mostra di veicoli d’epoca intorno alla chiesa

Espanol :

Exposición de vehículos antiguos alrededor de la iglesia

