Exposition de véhicules miliaires Musée du Train et des Équipages Militaires Bourges

Exposition de véhicules miliaires 20 et 21 septembre Musée du Train et des Équipages Militaires Cher

gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les différents moyens de transport de l’arme du Train et du Matériel ! Exposition de véhicules anciens et récents. Entrée gratuite.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, les musées des écoles militaires de Bourges vous proposent une visite immersive au cœur des Forces Françaises en Allemagne (FFA).

Au programme des activités ludiques pour toute la famille : visite libre des musées, exposition de véhicules post Seconde Guerre mondiale, ateliers de présentation de l’armement et de l’équipement militaire. Seul, en famille, ou entre amis venez profiter d’une balade récréative où se mêle histoire et patrimoine militaire.

Musée du Train et des Équipages Militaires Écoles militaires Avenue de Duns 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire http://www.emb.terre.defense.gouv.fr Les écoles militaires de Bourges (EMB) abritent le musée du Train et des équipages militaires, appartenant au réseau des quinze musées de l’armée de Terre sous la responsabilité de la délégation au patrimoine de l’armée de Terre (DELPAT). Créé en 1978 à Tours, il a rejoint Bourges en 2009 en même temps que les écoles de la logistique et du Train.

Le parcours de l’exposition permanente de la collection du Train a été transféré en 2020 dans un nouveau bâtiment plus spacieux pour vous accueillir dans un écrin moderne. Inauguré le 26 mars 2021, venez y découvrir l’histoire de l’arme du Train. Depuis sa création en 1807, par l’empereur Napoléon 1er, l’Arme assure les missions de transport et de la logistique au profit de l’armée de Terre.

Cette visite, à destination des petits (avec son parcours enfant/ famille) comme des plus grands, vous révèlera l’évolution de l’arme du Train au service de la France. Le parcours permanent est adapté aux personnes à mobilités réduites et aux mal voyants et l’équipe est prête à accueillir les publics scolaires dans des visites pédagogiques adaptées à chaque niveau.

Au travers d’une dizaine de salles, vous pourrez découvrir une collection éclectique composée d’armes, de fresques, d’uniformes, de médailles, de maquettes, et autres objets personnels, illustrant depuis plus de deux siècles, l’histoire, les traditions et le patrimoine de l’arme du Train. Cet espace est également le premier jalon du futur pôle muséal devant à terme accueillir les trois collections patrimoniales du ministère des armées : le Matériel, le Train et l’armement de la DGA. Accès pour les Journées du Patrimoine : Avenue de Dun – Allée du Point Zéro

