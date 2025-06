Exposition de véhicules militaires au café-musée Quincy-Landzécourt 29 juin 2025 11:00

Meuse

Exposition de véhicules militaires au café-musée rue de l’église Quincy-Landzécourt Meuse

Présence de véhicules militaires le temps d’une pause en rallye historique au café-musée.

Arrivée des véhicules vers 11h.Tout public

rue de l’église

Quincy-Landzécourt 55600 Meuse Grand Est cafedelaforge55600@gmail.com

English :

Military vehicles present for a historic rally break at the café-musée.

Vehicles arrive around 11 a.m.

German :

Präsenz von Militärfahrzeugen für die Dauer einer Pause bei einer historischen Rallye im Museumscafé.

Ankunft der Fahrzeuge gegen 11 Uhr.

Italiano :

Veicoli militari a disposizione per una pausa da raduno storico al caffè-musée.

I veicoli arrivano intorno alle 11.00.

Espanol :

Vehículos militares en el café-museo para una pausa de rally histórico.

Los vehículos llegan sobre las 11.00 horas.

