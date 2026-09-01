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Exposition de véhicules militaires (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du Château des Rudel · Blaye

Exposition de véhicules militaires (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Esplanade du Château des Rudel
Adresse
Citadelle de Blaye
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Exposition de véhicules militaires (Journées Européennes du patrimoine)

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Un camp militaire historique de la Seconde Guerre mondiale s’installera lors des Journées Européennes du Patrimoine avec des véhicules militaires d’époque dans un esprit de reconstitution historique.   .

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

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English : Exposition de véhicules militaires (Journées Européennes du patrimoine)

L’événement Exposition de véhicules militaires (Journées Européennes du patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye

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