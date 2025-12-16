Exposition de vélos anciens Maison Louis David Andernos-les-Bains

Exposition de vélos anciens

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-22

2026-02-16

Une exposition exceptionnelle de vélos anciens est présentée dans la charmante Maison Louis David, située en plein cœur du centre-ville. Ce lieu patrimonial au caractère authentique offre un écrin idéal pour découvrir une collection rare retraçant l’évolution du vélo à travers les décennies. Du grand-bi jusqu’aux premiers modèles de course, en passant par des bicyclettes de ville parfaitement restaurées, chaque pièce raconte une histoire et témoigne du savoir-faire d’époque.

La Maison Louis David est ouverte au public le lundi de 14h à 18h, et tous les autres jours de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 18h.

L’entrée est entièrement libre.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le vélo sous un nouveau jour. .

+33 5 57 76 11 24

