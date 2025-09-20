Exposition de vélos anciens Tancarville

Exposition de vélos anciens Tancarville samedi 20 septembre 2025.

Exposition de vélos anciens

6 Route de Saint-Romain Tancarville Seine-Maritime

La commune de Tancarville organise une exposition de vélos anciens.

Celle-ci se tiendra les 20 et 21 septembre prochain de 10h à 12h et de 15h à 17h dans la salle du conseil municipal à la mairie. .

