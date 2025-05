Exposition de Véronique Delous « Reflets » – Office de Tourisme Limogne-en-Quercy, 31 mai 2025 10:00, Limogne-en-Quercy.

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-06-03 12:00:00

2025-05-31

Venez découvrir l’exposition de peintures acryliques réalisées et présentées par Véronique Delous.

Entrée libre .

Office de Tourisme 55 place d’Occitanie

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28

English :

Come and discover an exhibition of acrylic paintings by Véronique Delous.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung von Acrylbildern, die von Véronique Delous gemalt und präsentiert werden.

Italiano :

Venite a scoprire una mostra di dipinti acrilici di Véronique Delous.

Espanol :

Venga a descubrir una exposición de pinturas acrílicas de Véronique Delous.

