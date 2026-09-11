Informations pratiques

Aillières-Beauvoir

Exposition de Véronique Lesage « 30 ans de carrière »

Grange dimière d’Aillières Aillières-Beauvoir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Il est déjà temps de fêter les 30 ans de carrière de notre artiste locale Véronique Lesage !

Flashback mais aussi dernières créations seront au rendez-vous !

Venez découvrir ou redécouvrir ses « Élégantes », ses chevaux bien sûr et toutes ses autres oeuvres au coups de crayon franc et marqué.

Rendez-vous à la grange dimière d’Aillières-Beauvoir (entrée face à l’église) .

Grange dimière d’Aillières Aillières-Beauvoir 72600 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Exposition de Véronique Lesage « 30 ans de carrière » Aillières-Beauvoir a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois