Exposition de Véronique Lesage « 30 ans de carrière » Aillières-Beauvoir
samedi 3 octobre 2026 · Aillières-Beauvoir
Informations pratiques
Aillières-Beauvoir
Exposition de Véronique Lesage « 30 ans de carrière »
Grange dimière d’Aillières Aillières-Beauvoir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Il est déjà temps de fêter les 30 ans de carrière de notre artiste locale Véronique Lesage !
Flashback mais aussi dernières créations seront au rendez-vous !
Venez découvrir ou redécouvrir ses « Élégantes », ses chevaux bien sûr et toutes ses autres oeuvres au coups de crayon franc et marqué.
Rendez-vous à la grange dimière d’Aillières-Beauvoir (entrée face à l’église) .
Grange dimière d’Aillières Aillières-Beauvoir 72600 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Exposition de Véronique Lesage « 30 ans de carrière » Aillières-Beauvoir a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois