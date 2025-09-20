EXPOSITION DE VÊTEMENTS ET OBJETS LITURGIQUES Eglise Saint-Paul – Rezé Rezé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avec la paroisse Saint-Paul / Notre-Dame-du-Rosaire

Découvrez le décorum religieux d’avant 1960 à travers des chasubles, étoles, calices, ciboires et autres objets liturgiques d’époque.

Église Saint-Paul de Rezé

Eglise Saint-Paul – Rezé Place Roger Salengro 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Ville de Rezé