Exposition de vêtements sacerdotaux Église Notre-Dame de Labécède-Lauragais Labécède-Lauragais

Exposition de vêtements sacerdotaux Église Notre-Dame de Labécède-Lauragais Labécède-Lauragais dimanche 21 septembre 2025.

Exposition de vêtements sacerdotaux Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de Labécède-Lauragais Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Au cœur du village médiéval de Labécède-Lauragais, l’église de la Nativité de Notre-Dame est un point central de la vie locale. Son clocher vient d’être restauré avec le soutien de la fondation du patrimoine. Les vêtements sacerdotaux conservés par l’association patrimoine y seront exposés exceptionnellement dimanche 21 septembre après-midi.

Église Notre-Dame de Labécède-Lauragais Rue de la mairie, 11400 Labécède-Lauragais Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie 06 82 80 16 01 Eglise Notre Dame de Labécède et son clocher en poivrière

Au cœur du village médiéval de Labécède-Lauragais, l’église de la Nativité de Notre-Dame est un point central de la vie locale. Son clocher vient d’être restauré avec le soutien de la fondation du y…

© Florence Martin