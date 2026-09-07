Exposition de vieilles photographies, Office de tourisme Coeur d’Ostrevent, Pecquencourt

Informations pratiques

Exposition de vieilles photographies Samedi 19 septembre, 10h30 Office de tourisme Coeur d’Ostrevent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Un café, quelques vieilles photos et beaucoup d’histoires à partager…

Le temps d’une matinée, l’Office vous ouvre ses portes pour un café-rencontre autour de la mémoire du territoire. On sort les anciennes photographies, les journaux d’époque et les archives pour retrouver les lieux, les habitudes et les petites histoires qui faisaient le quotidien de nos villages. Et surtout, on vous laisse la parole ! Habitants, visiteurs, passionnés… venez partager un souvenir, une anecdote ou simplement votre curiosité. Vous pourrez également découvrir une exposition dédiée à l’Harmonie des mineurs d’Auberchicourt et visionner des petits documentaires d’époque.

Un moment pour se retrouver, échanger et regarder notre territoire avec un petit air d’autrefois !

Office de tourisme Coeur d’Ostrevent 34 rue de Chambéry, 59146 Pecquencourt Pecquencourt 59146 Nord Hauts-de-France

Un café, quelques vieilles photos et beaucoup d’histoires à partager…

©Coeur Ostrevent Tourisme