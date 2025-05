Exposition de Vieilles Voitures – SACAR Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 11 mai 2025 10:00, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Début : 2025-05-11 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-05-11

2025-06-08

2025-07-13

2025-08-10

2025-09-14

2025-10-12

2025-11-09

2025-12-14

Chaque deuxième dimanche du mois, le SACAR (Sainte-Alauzie Club Auto Retro) exposera une cinquantaine de voitures de collection et d’exception devant la Mairie et la Médiathèque de Castelnau-Montratier. Elles seront exposées sous un soleil radieux comme il fait toujours beau à Castelnau!

SACAR 1 place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie sacarlot@hotmail.com

English :

Every second Sunday of the month, SACAR (Sainte-Alauzie Club Auto Retro) will be exhibiting around 50 vintage and exceptional cars in front of Castelnau-Montratier’s Mairie and Médiathèque. They’ll be on display in the glorious sunshine that always shines in Castelnau!

German :

Jeden zweiten Sonntag im Monat stellt der SACAR (Sainte-Alauzie Club Auto Retro) vor dem Rathaus und der Mediathek von Castelnau-Montratier rund 50 Oldtimer und außergewöhnliche Autos aus. Sie werden bei strahlendem Sonnenschein ausgestellt, wie es in Castelnau immer der Fall ist

Italiano :

Ogni seconda domenica del mese, il SACAR (Sainte-Alauzie Club Auto Retro) esporrà una cinquantina di auto d’epoca e d’eccezione davanti al municipio e alla mediateca di Castelnau-Montratier. Le auto saranno esposte sotto un sole splendido, come è sempre il tempo a Castelnau!

Espanol :

Todos los segundos domingos de mes, el SACAR (Sainte-Alauzie Club Auto Retro) expondrá una cincuentena de coches clásicos y excepcionales frente al ayuntamiento y la mediateca de Castelnau-Montratier. Los coches estarán expuestos bajo un sol radiante, como siempre hace en Castelnau

