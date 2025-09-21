Exposition de vieilles voitures Musée Yves Machelon Gannat

Exposition de vieilles voitures Musée Yves Machelon Gannat dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association les Roues libres vous présentent quelques-uns de leurs véhicules ainsi qu’ue citroën B14 et un coupé issus des collections du musée.

Musée Yves Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière, 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 90 23 78 http://www.bassin-gannat.com Le musée, installé dans le château-forteresse des seigneurs de Bourbon transformé en prison, offre aux visiteurs un voyage dans l’histoire gannatoise : squelette du rhinocéros fossile de 23 millions d’années, Dieu au maillet gallo-romain, arts religieux dont un évangéliaire du IXe siècle, diverses représentations de la vie aux XIXes et XXes siècles : intérieur rural et bourgeois, sellerie, grès d’art Méténier, véhicules hippomobiles et automobiles, la résistance à Gannat pendant la Seconde Guerre mondiale dont le fond de photographie de Gabriel Séruzier. L’Évangéliaire carolingien, livre manuscrit sur parchemin, pièce la plus prestigieuse du musée est lisible sur une borne à écran tactile.

Roues libres