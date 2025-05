exposition de vieilles voitures – Yerville, 25 mai 2025 09:00, Yerville.

Seine-Maritime

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 12:30:00

2025-05-25

exposition de vieilles voitures organisée par l’Association un Brin de souvenir

sur parking de la salle Champlain, rue Jules Guéville

Rue Jules Gueville

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 18 91 69

English : exposition de vieilles voitures

exhibition of old cars organized by the Association un Brin de souvenir

in the salle Champlain parking lot, rue Jules Guéville

German :

ausstellung alter Autos, die von der Association un Brin de souvenir organisiert wird

auf dem Parkplatz der Champlain-Halle, rue Jules Guéville

Italiano :

mostra di auto d’epoca organizzata dall’Associazione un Brin de souvenir

nel parcheggio della Salle Champlain, rue Jules Guéville

Espanol :

exposición de coches antiguos organizada por la Asociación un Brin de souvenir

en el aparcamiento de la salle Champlain, rue Jules Guéville

