exposition de vieux camion de pompier 25 Château d’effiat Effiat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T18:+

R etrouvez une magnifique collection de véhicules anciens de sapeurs-pompiers le 20et le 21 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Au programme, une collection impressionnante d’engins vintage rénovés et bichonnés par des passionnés.

Venez nombreux, on vous attend !

Entrée gratuite

9h00h a18h

3 Rue de l’École Militaire, 63260 Effiatois

Visite du chateau .

14H30 17H30

entrée payante

Château d’effiat 3 Rue de l’École Militaire, 63260 Effiat Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

