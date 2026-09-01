Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire-les-Andrésis
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Andrésis
Exposition de vieux outils et matériel agricole
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois.
plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois. .
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire mairie.sthilairelesandresis@orange.fr
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English :
Immerse yourself in the history of agriculture for a day at the Ferme des Nudins, with old tools, tractors, and stationary engines! It’s a wonderful opportunity to discover the rural heritage of days gone by.
L’événement Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-09-10 par OT 3CBO
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