Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Andrésis

Exposition de vieux outils et matériel agricole

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois.

plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois. .

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire mairie.sthilairelesandresis@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the history of agriculture for a day at the Ferme des Nudins, with old tools, tractors, and stationary engines! It’s a wonderful opportunity to discover the rural heritage of days gone by.

L’événement Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-09-10 par OT 3CBO