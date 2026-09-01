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Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire-les-Andrésis

Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
45320 Saint-Hilaire-les-Andrésis
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Saint-Hilaire-les-Andrésis

Exposition de vieux outils et matériel agricole

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois.
plongez dans l’histoire du monde agricole, le temps d’une journée à la Ferme des nudins avec de vieux outils, des tracteurs et des moteurs fixes ! une belle occassion de découvrir le patrimoine rural d’autrefois.   .

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire   mairie.sthilairelesandresis@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the history of agriculture for a day at the Ferme des Nudins, with old tools, tractors, and stationary engines! It’s a wonderful opportunity to discover the rural heritage of days gone by.

L’événement Exposition de vieux outils et matériel agricole Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-09-10 par OT 3CBO

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