Exposition De Villes en Campagne Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Exposition De Villes en Campagne

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

De villes en Campagne, c’est la rencontre de deux univers artistiques contrastés.

Matilde ABARCA, originaire d’une des plus grandes villes du monde, Mexico, travaille principalement l’encre sur lin et nous entraîne dans le vertige des paysages urbains, à travers des représentations saisissantes de villes et d’architectures, où se jouent harmonie et équilibre,

Henri MALLARD, quant à lui, privilégie la peinture acrylique. Il utilise la pâte avec des spatules sur toile pour exprimer, avec force et vitalité, une nature radieuse, singulière et métaphorique.

Cette exposition est à deux voix, oscillant entre géométrie urbaine et effusion organique, entre lignes maîtrisées et élans naturels, pour offrir un dialogue sensible entre la ville et la campagne.

Rencontre et inauguration le 1er Août dès 18h 30. .

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

