Exposition de Violaine Sausset – Musée de la Coiffe Fresnay-sur-Sarthe 21 juin 2025 07:00

Sarthe

Exposition de Violaine Sausset Musée de la Coiffe 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-06-21

fin : 2025-08-31

2025-06-21

Découvrez les oeuvres de Violaine Sausset.

Du samedi 21 juin au dimanche 31 août, au sein même des collections du musée de la coiffe, venez découvrir les oeuvres de Violaine Sausset réalisées avec du filament PLA (bioplastique).

Visible aux jours et heures d’ouverture du Musée de la Coiffe (en juin les jeudis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h / en juillet et août tous les jours de 14h30 à 18h).

Entrée 3€, visite du Musée de la Coiffe incluse. .

Musée de la Coiffe 3 Rue Saint-Sauveur

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

English :

Discover the works of Violaine Sausset.

German :

Sehen Sie sich die Werke von Violaine Sausset an.

Italiano :

Scoprite le opere di Violaine Sausset.

Espanol :

Descubra las obras de Violaine Sausset.

