Exposition de Virgine-Catherine PONZONE

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-14

Le Bureau d’Information Touristique de Vergt vous accueille pour venir découvrir l’exposition de Virginie-Catherine PONZONE, peintre et créatrice artisanales.

ENTRÉE LIBRE

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10

English :

The Vergt Tourist Information Office welcomes you to discover the exhibition of Virginie-Catherine PONZONE, painter and craft designer.

FREE ENTRY

L’événement Exposition de Virgine-Catherine PONZONE Vergt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux