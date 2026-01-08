Exposition de Virgine-Catherine PONZONE Vergt
Tarif : – –
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-28
Le Bureau d’Information Touristique de Vergt vous accueille pour venir découvrir l’exposition de Virginie-Catherine PONZONE, peintre et créatrice artisanales.
ENTRÉE LIBRE
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10
English :
The Vergt Tourist Information Office welcomes you to discover the exhibition of Virginie-Catherine PONZONE, painter and craft designer.
FREE ENTRY
