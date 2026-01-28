Exposition de Virginie BAZIN. Valençay

Exposition de Virginie BAZIN.

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-02-27

2026-02-04

Créations artistiques de Virginie BAZIN, plasticienne autodidacte.

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Artistic creations by Virginie BAZIN, self-taught plastic artist.

