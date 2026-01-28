Exposition de Virginie BAZIN. Valençay
Exposition de Virginie BAZIN.
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-04
fin : 2026-02-27
Créations artistiques de Virginie BAZIN, plasticienne autodidacte.
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Artistic creations by Virginie BAZIN, self-taught plastic artist.
