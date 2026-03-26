Exposition De-voir de Va-cance Maison des jeunes et de la culture Centre social Montluçon

Exposition De-voir de Va-cance

Maison des jeunes et de la culture Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-03

L’exposition DEvoir De VAcance se constitue d’une série de petits formats 20×20, abstractions colorées parsemées de figures plus ou moins esquissées réalisées avec des feutres sur papiers.

.

Maison des jeunes et de la culture Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 35 65 accueil@mjcmontlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The DEvoir De VAcance exhibition consists of a series of small 20×20 formats, colorful abstractions dotted with more or less sketched figures created with felt-tip pens on paper.

L’événement Exposition De-voir de Va-cance Montluçon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme