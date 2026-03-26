Exposition De-voir de Va-cance Maison des jeunes et de la culture Centre social Montluçon
Exposition De-voir de Va-cance Maison des jeunes et de la culture Centre social Montluçon vendredi 3 avril 2026.
Exposition De-voir de Va-cance
Maison des jeunes et de la culture Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-03
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-03
L’exposition DEvoir De VAcance se constitue d’une série de petits formats 20×20, abstractions colorées parsemées de figures plus ou moins esquissées réalisées avec des feutres sur papiers.
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Maison des jeunes et de la culture Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 35 65 accueil@mjcmontlucon.fr
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English :
The DEvoir De VAcance exhibition consists of a series of small 20×20 formats, colorful abstractions dotted with more or less sketched figures created with felt-tip pens on paper.
L’événement Exposition De-voir de Va-cance Montluçon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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