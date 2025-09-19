Exposition de voiture MORS Circuit des Remparts 2025 Angoulême

Exposition de voiture MORS Circuit des Remparts 2025

Jardin de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Rassemblement de rares voitures MORS venant de toute l’Europe dans les jardins de l’hôtel de ville.

Jardin de l’Hôtel de Ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 31 90 contact@circuitdesremparts.com

English :

Gathering of rare MORS cars from all over Europe in the gardens of the town hall.

German :

Versammlung von seltenen MORS-Autos aus ganz Europa in den Gärten des Rathauses.

Italiano :

Raduno di rare auto MORS provenienti da tutta Europa nei giardini del Municipio.

Espanol :

Reunión de coches MORS raros de toda Europa en los jardines del Ayuntamiento.

