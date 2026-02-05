Exposition de voitures américaines Olive Drab Days Guémar
Exposition de voitures américaines Olive Drab Days
Début : Dimanche 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-18 2026-04-19
Découvrez cette manifestation inter-association du milieu de la reconstitution historique militaire de la seconde guerre mondiale et post WW2. Campement US, matériels, artefacts, objets, caisses etc. Plongez-vous dans cet univers. Petite restauration et boissons sur place .
Canardière Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Find out more about this inter-association event for WW2 and post-WW2 military re-enactors.
