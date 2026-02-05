Exposition de voitures américaines Olive Drab Days Guémar

Exposition de voitures américaines Olive Drab Days

Canardière Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Découvrez cette manifestation inter-association du milieu de la reconstitution historique militaire de la seconde guerre mondiale et post WW2. Campement US, matériels, artefacts, objets, caisses etc. Plongez-vous dans cet univers. Petite restauration et boissons sur place .

Canardière Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Find out more about this inter-association event for WW2 and post-WW2 military re-enactors.

