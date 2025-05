Exposition de voitures anciennes – Aureille, 1 juin 2025 09:00, Aureille.

Bouches-du-Rhône

Exposition de voitures anciennes Dimanche 1er juin 2025 de 9h à 14h. Village d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 14:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Assistez à une exposition de véhicules anciens dans le village d’Aureille, le dimanche 1er juin de 9h à 14h !

Organisé par la municipalité d’Aureille et Phocéa Productions



Pour les exposants tout véhicule de plus de 25 ans est accepté gratuitement

Pour le public accès gratuit pour le public

Possibilité de restauration rapide sur place .

Village d’Aureille

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in a vintage car show in the village of Aureille on Sunday 1 June from 9am to 2pm!

German :

Erleben Sie am Sonntag, den 1. Juni von 9 bis 14 Uhr eine Oldtimer-Ausstellung im Dorf Aureille!

Italiano :

Partecipate all’esposizione di veicoli d’epoca nel villaggio di Aureille domenica 1 giugno dalle 9.00 alle 14.00!

Espanol :

Participe en una exposición de vehículos de época en el pueblo de Aureille el domingo 1 de junio de 9:00 a 14:00 horas

L’événement Exposition de voitures anciennes Aureille a été mis à jour le 2025-05-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles