Exposition de voitures anciennes Dax

Exposition de voitures anciennes Dax dimanche 3 août 2025.

Exposition de voitures anciennes

Parc des Arènes Dax Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Proposée par Landes Auto Rétro, campagne de sensibilisation au don d’organes et de tissus humains. 12h repas moules frites, inscription avant le 29 juillet 2025.

Proposée par Landes Auto Rétro, campagne de sensibilisation au don d’organes et de tissus humains. 12h repas moules frites, inscription avant le 29 juillet 2025. .

Parc des Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76

English : Exposition de voitures anciennes

Organized by Landes Auto Rétro, a campaign to raise awareness of human organ and tissue donation. 12pm: mussels and French fries meal, registration by July 29, 2025.

German : Exposition de voitures anciennes

Angeboten von Landes Auto Rétro, Kampagne zur Sensibilisierung für die Spende von Organen und menschlichem Gewebe. 12 Uhr: Essen mit Moules Frites, Anmeldung vor dem 29. Juli 2025.

Italiano :

Organizzata da Landes Auto Rétro, una campagna di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti umani. ore 12: pasto a base di cozze e patatine, iscrizione entro il 29 luglio 2025.

Espanol : Exposition de voitures anciennes

Organizado por Landes Auto Rétro, campaña de sensibilización sobre la donación de órganos y tejidos humanos. 12h: comida a base de mejillones y patatas fritas, inscripción antes del 29 de julio de 2025.

L’événement Exposition de voitures anciennes Dax a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Grand Dax