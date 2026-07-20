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AGENDA · Douchapt

Exposition de voitures anciennes Douchapt

dimanche 13 septembre 2026 · Douchapt

Exposition de voitures anciennes Douchapt

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24350 Douchapt
Département
Dordogne
Tarif

Douchapt

Exposition de voitures anciennes

Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite
Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands
Grillades & boissons sur place
Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite
Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands
Grillades & boissons sur place   .

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 75 04 

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English : Exposition de voitures anciennes

Exhibition of classic sports cars and luxury cars organized by the festival committee at the Douchapt Festival Hall—Free admission
Exhibits, activities, and test drives for all ages
Grilled food and drinks available on site

L’événement Exposition de voitures anciennes Douchapt a été mis à jour le 2026-07-20 par Val de Dronne

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