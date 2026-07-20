Informations pratiques

Douchapt

Exposition de voitures anciennes

Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite

Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands

Grillades & boissons sur place

Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite

Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands

Grillades & boissons sur place .

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 75 04

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English : Exposition de voitures anciennes

Exhibition of classic sports cars and luxury cars organized by the festival committee at the Douchapt Festival Hall—Free admission

Exhibits, activities, and test drives for all ages

Grilled food and drinks available on site

L’événement Exposition de voitures anciennes Douchapt a été mis à jour le 2026-07-20 par Val de Dronne