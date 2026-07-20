Exposition de voitures anciennes Douchapt
dimanche 13 septembre 2026 · Douchapt
Informations pratiques
Douchapt
Exposition de voitures anciennes
Douchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite
Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands
Grillades & boissons sur place
Exposition de voitures anciennes de sport et de prestige organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes de Douchapt Entrée gratuite
Expositions, animations, baptême auto pour petits et grands
Grillades & boissons sur place .
Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 75 04
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English : Exposition de voitures anciennes
Exhibition of classic sports cars and luxury cars organized by the festival committee at the Douchapt Festival Hall—Free admission
Exhibits, activities, and test drives for all ages
Grilled food and drinks available on site
L’événement Exposition de voitures anciennes Douchapt a été mis à jour le 2026-07-20 par Val de Dronne
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