exposition de voitures anciennes Esplanade Langlois La Ciotat

exposition de voitures anciennes Esplanade Langlois La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

exposition de voitures anciennes 20 et 21 septembre Esplanade Langlois Bouches-du-Rhône

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de voitures anciennes, défilé de voitures anciennes à 15 h 30 les 20 et 21 septembre dans les rues de La Ciotat

Esplanade Langlois 17 av Franklin Roosevelt, 13600 la Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition de voitures anciennes, défilé de voitures anciennes à 15 h 30 les 20 et 21 septembre dans les rues de La Ciotat

ministère de la culture