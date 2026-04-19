Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins Salle des Fêtes Lusignac

Lusignac

Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins

Salle des Fêtes Le Bourg Lusignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Exposition de véhicules anciens et Foire aux vins .

Salle des Fêtes Le Bourg Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 10 32

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English : Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins

L’événement Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins Lusignac a été mis à jour le 2026-04-15 par Groupe CDT 24