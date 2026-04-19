Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins Salle des Fêtes Lusignac
Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins Salle des Fêtes Lusignac samedi 2 mai 2026.
Lusignac
Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins
Salle des Fêtes Le Bourg Lusignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Exposition de véhicules anciens et Foire aux vins .
Salle des Fêtes Le Bourg Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 10 32
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English : Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins
L’événement Exposition de voitures anciennes & Foire aux vins Lusignac a été mis à jour le 2026-04-15 par Groupe CDT 24