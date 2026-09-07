Exposition de voitures anciennes, Hôtel de ville, Saint-Thibéry

Informations pratiques

Exposition de voitures anciennes 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En complément de l’exposition photographique présentée dans la salle du patrimoine Saint-Thibéryen, découvrez également une exposition de voitures anciennes installée sur le parvis de la mairie.

Hôtel de ville Place de la mairie 34630 Saint Thibéry Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie 0622731494 Place de la mairie

En complément de l’exposition photographique présentée dans la salle du patrimoine Saint-Thibéryen, découvrez également une exposition de voitures anciennes installée sur le parvis de la mairie.

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