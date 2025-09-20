Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye

Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye samedi 20 septembre 2025.

Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine)

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Par l’association de la Rétromobile Gabaye.

Rencontres annuelles de collectionneurs de voitures anciennes. Promenades à bords de véhicules centenaires proposées le dimanche (3€/personne). .

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

