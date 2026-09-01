Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du Château des Rudel · Blaye

Informations pratiques

Blaye

Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine)

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Par l’association de la Rétromobile Gabaye.

Rencontres annuelles de collectionneurs de voitures anciennes. Un café sera offert par la municipalité le matin. Buvette et restauration sur place. .

Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine)

L’événement Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye