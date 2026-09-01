Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Esplanade du Château des Rudel Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du Château des Rudel · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine)
Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Par l’association de la Rétromobile Gabaye.
Rencontres annuelles de collectionneurs de voitures anciennes. Un café sera offert par la municipalité le matin. Buvette et restauration sur place. .
Esplanade du Château des Rudel Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine)
L’événement Exposition de voitures anciennes (Journées Européennes du patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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