Exposition de voitures anciennes ! Musée du train et de la voiture miniature Palavas-les-Flots

Exposition de voitures anciennes ! Musée du train et de la voiture miniature Palavas-les-Flots samedi 20 septembre 2025.

Exposition de voitures anciennes ! Samedi 20 septembre, 14h00 Musée du train et de la voiture miniature Hérault

Gratuit. Sans réservation. Informations: museespalavas@palavaslesflots.com / 0607507569. Le musée sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Exposition – Voitures anciennes & musée miniature

L’association Les Amis des Voitures Anciennes expose une dizaine de modèles historiques au cœur du musée du train et de la voiture miniature.

Venez découvrir ces véhicules de légende, tester vos connaissances avec un quiz, et vous amuser en famille grâce à un jeu de piste !

Une expérience à la fois culturelle et ludique, pour petits et grands passionnés de patrimoine roulant ️

Musée du train et de la voiture miniature Parc du Levant, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0607507569 https://www.ot-palavaslesflots.com/immersion-palavasienne/patrimoine-culture/musee-du-train-et-de-la-voiture-miniature/ Un hommage au « Petit train de Palavas » :

Véritable témoin de l’essor de notre ville, le musée du train et de la voiture miniature rend hommage au « Petit train de Palavas ». Il accueille l’une des authentiques locomotives qui transportait les habitants et les vacanciers entre Montpellier et Palavas-les-Flots pendant près d’un siècle jusqu’à la fin des années 60.

Pour les amateurs de voitures miniatures :

À quelques pas du train, nouveau voyage dans le temps avec l’exposition d’une collection de plus de 5 000 modèles mythiques venant du monde entier. Plongez dans l’univers fascinant de la voiture miniature à travers 45 vitrines. Des pièces uniques, issues des plus grandes marques (Ferrari, Bugatti, Rolls Royce…), côtoient des modèles cultes des années 50 et 60. Un voyage dans le temps pour les petits et les grands.

Ce vestige du passé, rénové tel que l’ont connu les milliers de passagers à l’époque, nous plonge au cœur de l’Histoire. Prenez le temps d’observer attentivement l’intérieur en bois des voitures, la ligne des bancs d’époque, fermez les yeux et imaginez le cliquetis des roues glissant sur les rails et le ronflement assourdissant des machines à vapeur… L’instant est unique. Stationnement payant à l’entrée principale du parc. Parking municipal gratuit à proximité, accès piétons par le Parc du Levant.

Exposition – Voitures anciennes & musée miniature

© Ville de Palavas-les-Flots