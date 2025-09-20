Exposition de voitures anciennes Parc communal Brenat

Exposition de voitures anciennes Parc communal Brenat samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parc communal 3 route du Chauffour 63500 Brenat Brenat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0603989522 https://facebook.com/brenat63 parking de covoiturage conseillé

