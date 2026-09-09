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AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Exposition de voitures anciennes, Place Charles de Gaulle, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Charles de Gaulle
Adresse
Place Charles de Gaulle, 19100 Brive
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition de voitures anciennes Samedi 19 septembre, 10h00 Place Charles de Gaulle Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de voitures anciennes par le VABC

Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Exposition de voitures anciennes par le VABC

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