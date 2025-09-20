Exposition de voitures anciennes Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde

Exposition de voitures anciennes Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez admirer une exposition de voitures anciennes proposée sur deux jours :

– Samedi : présentation par le VABC (Véhicules Anciens du Bas-Corrèze)

– Dimanche : exposition par le Torpédo Club

Des passionnés vous feront découvrir des modèles emblématiques, témoins de l’histoire de l’automobile et du savoir-faire mécanique d’antan.

Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

