Exposition de voitures anciennes Portes-lès-Valence samedi 20 septembre 2025.

Place de la République Portes-lès-Valence Drôme

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Remontez le temps à travers l’exposition de bolides d’une autre époque…

Place de la République Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 31 22 46 ecuriemistral@orange.fr

English :

Take a step back in time with a display of cars from another era…

German :

Lassen Sie sich durch die Ausstellung von Flitzern aus einer anderen Zeit in die Vergangenheit zurückversetzen…

Italiano :

Fate un viaggio nel tempo con una mostra di auto da corsa di altri tempi…

Espanol :

Viaje al pasado con una exposición de coches de carreras de otra época…

