Exposition de voitures anciennes Quins

26 rue du Château de Cadars Quins Aveyron

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez découvrir de nombreuses voitures de collection !

Patricia et Jean Philippe vous invitent à une exposition de voitures anciennes pour tous les amoureux de voitures sportives ou populaires.

Dans le jardin, vous pourrez déguster fouace, gâteaux à la broche et spécialités de l’Aveyron ! Ceci dans le but d’échanger, de partager entre passionnés et de passer une agréable journée.

Ouvert à toutes et tous ! .

26 rue du Château de Cadars Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 26 04 67 89 vanille.12@outlook.com

English :

Come and discover our many classic cars!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie zahlreiche Oldtimer!

Italiano :

Venite a scoprire una serie di auto d’epoca!

Espanol :

Venga a descubrir toda una serie de coches clásicos

