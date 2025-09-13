Exposition de voitures anciennes Rodez

Exposition de voitures anciennes Rodez samedi 13 septembre 2025.

Exposition de voitures anciennes

Complexe sportif du Trauc Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Exposition de voitures anciennes au quillodrome du Trauc, dans le cadre des 50 ans de La Magneto du Rouergue, samedi 13 (9h-22h) et dimanche 14 septembre (9h-18h). Entrée gratuite.

Plusieurs plateaux les voitures du salon 1975, les véhicules conçus et fabriqués en Aveyron, les voitures exceptionnelles, les automobiles d’avant-guerre et populaire.

Parking véhicules anciens et visiteurs.

Exposition couverte.

Restauration sur place, buvette et animations.

Nocturne jusqu’à 22h samedi soir. .

Complexe sportif du Trauc Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@lamagneto.fr

English :

Antique car show at the Trauc quillodrome, as part of the 50th anniversary of La Magneto du Rouergue, Saturday September 13 (9am-10pm) and Sunday September 14 (9am-6pm). Free admission.

German :

Oldtimer-Ausstellung im Quillodrome du Trauc, im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von La Magneto du Rouergue, Samstag, 13. (9.00-22.00 Uhr) und Sonntag, 14. September (9.00-18.00 Uhr). Eintritt frei.

Italiano :

Esposizione di auto d’epoca al quillodromo di Trauc, nell’ambito del 50° anniversario de La Magneto du Rouergue, sabato 13 (9.00-22.00) e domenica 14 settembre (9.00-18.00). Ingresso libero.

Espanol :

Exposición de coches clásicos en el quillodrome de Trauc, en el marco del 50º aniversario de La Magneto du Rouergue, sábado 13 (de 9.00 a 22.00 h) y domingo 14 de septiembre (de 9.00 a 18.00 h). Entrada gratuita.

L’événement Exposition de voitures anciennes Rodez a été mis à jour le 2025-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)