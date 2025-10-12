Exposition de voitures de collection 205 GTI Sully-sur-Loire

Exposition de voitures de collection 205 GTI

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

Rassemblement de 205 GTI du Club de France, dimanche 12 octobre de 11h à 14h devant l’Arcatène à Sully.

A 400 m du château de Sully en bord de Loire, l’Arcatène perpétue la mémoire de la marque de vélo et de motos Helyett. Entrée gratuite au petit musée Helyett, buvette en terrasse et boutique de produits du terroir. .

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 82 26 59

English :

Gathering of 205 GTIs from the Club de France, Sunday October 12 from 11am to 2pm in front of the Arcatène in Sully.

German :

Treffen der 205 GTI des Club de France am Sonntag, den 12. Oktober von 11.00 bis 14.00 Uhr vor dem Arcatène in Sully.

Italiano :

Raduno di 205 GTI del Club de France, domenica 12 ottobre dalle 11 alle 14 davanti all’Arcatène di Sully.

Espanol :

Concentración de 205 GTI del Club de Francia, el domingo 12 de octubre de 11.00 a 14.00 horas frente al Arcatène de Sully.

