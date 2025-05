EXPOSITION DE VOITURES DE COLLECTION – Le Poujol-sur-Orb, 25 mai 2025 07:00, Le Poujol-sur-Orb.

Hérault

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Exposition de voitures de collection au Poujol-sur-Orb.

Les modèles principaux sont les Citroën mais l’exposition est ouverte à toute marque de voiture.

A partir de 10h ouverture au public.

A 14h conférence sur André Citroën et les citroëns à la salle des fêtes municipale par Thierry Murat.

Restauration sur place, sur réservation auprès de la mairie du Poujol-sur-Orb.

Si vous connaissez des particuliers qui possèdent de vieux modèles (même des « sorties de grange ») et qui seraient intéressés pour participer, ils peuvent s’inscrire par téléphone en mairie, au 04 67 95 63 28, ou par mail à mediatheque@mairielepoujolsurorb.fr.

Les places sont limitées, les inscriptions doivent se faire avant le 19 mai. .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28 mediatheque@mairielepoujolsurorb.fr

English :

Classic car show in Le Poujol-sur-Orb.

The main models are Citroëns, but the show is open to all makes of car.

Opening to the public at 10 a.m.

At 2pm: conference on André Citroën and Citroëns at the village hall by Thierry Murat.

Catering available on site, by reservation from the Mairie du Poujol-sur-Orb.

German :

Ausstellung von Oldtimern in Le Poujol-sur-Orb.

Die Hauptmodelle sind Citroëns, aber die Ausstellung ist für alle Automarken offen.

Ab 10 Uhr: Öffnung für die Öffentlichkeit.

Um 14 Uhr: Vortrag über André Citroën und die Citroëns im städtischen Festsaal von Thierry Murat.

Verpflegung vor Ort, auf Reservierung bei der Gemeindeverwaltung von Le Poujol-sur-Orb.

Italiano :

Esposizione di auto d’epoca a Le Poujol-sur-Orb.

I modelli principali sono le Citroën, ma la mostra è aperta a tutte le marche di auto.

Dalle ore 10: apertura al pubblico.

Alle 14: conferenza di Thierry Murat su André Citroën e le Citroën nella sala del villaggio.

Possibilità di ristorazione in loco, previo accordo con il Comune di Le Poujol-sur-Orb.

Espanol :

Exposición de coches clásicos en Le Poujol-sur-Orb.

Los principales modelos son Citroëns, pero la exposición está abierta a todas las marcas de coches.

A partir de las 10: apertura al público.

A las 14:00 h: conferencia de Thierry Murat sobre André Citroën y los Citroën en la sala del pueblo.

Servicio de restauración in situ, previo acuerdo con el ayuntamiento de Le Poujol-sur-Orb.

