Exposition de voitures et concert rock Villersexel
Exposition de voitures et concert rock Villersexel samedi 20 juin 2026.
Exposition de voitures et concert rock
garage PERRINGERARD Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de ses 70 ans, le garage PERRINGERARD de Villersexel vous propose 2 jours de fête avec exposition de véhicules anciens, food truck et concert rock. .
garage PERRINGERARD Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 54 54
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English : Exposition de voitures et concert rock
L’événement Exposition de voitures et concert rock Villersexel a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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