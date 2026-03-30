Exposition de voitures et concert rock Villersexel

Exposition de voitures et concert rock Villersexel samedi 20 juin 2026.

Exposition de voitures et concert rock

garage PERRINGERARD Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

À l’occasion de ses 70 ans, le garage PERRINGERARD de Villersexel vous propose 2 jours de fête avec exposition de véhicules anciens, food truck et concert rock.   .

garage PERRINGERARD Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 54 54 

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English : Exposition de voitures et concert rock

L’événement Exposition de voitures et concert rock Villersexel a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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