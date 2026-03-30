Exposition de voitures et concert rock

garage PERRINGERARD Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de ses 70 ans, le garage PERRINGERARD de Villersexel vous propose 2 jours de fête avec exposition de véhicules anciens, food truck et concert rock. .

garage PERRINGERARD Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 54 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de voitures et concert rock

L’événement Exposition de voitures et concert rock Villersexel a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL