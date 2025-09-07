Exposition de voitures et motos anciennes Berges de l’Adour Dax

Exposition de voitures et motos anciennes Berges de l’Adour Dax dimanche 7 septembre 2025.

Berges de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes

Tarif : 17 – 17 – 15 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Exposition de voitures, de motos anciennes et youngtimer avec repas intitulé « Paëlla à l’honneur » le midi. Balade réservé à l’association ZOÉ. .

Berges de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76 landesautoretro@gmail.com

