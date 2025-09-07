Exposition de voitures et motos anciennes Berges de l’Adour Dax
Exposition de voitures et motos anciennes Berges de l’Adour Dax dimanche 7 septembre 2025.
Exposition de voitures et motos anciennes
Berges de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes
Tarif : 17 – 17 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Exposition de voitures, de motos anciennes et youngtimer avec repas intitulé « Paëlla à l’honneur » le midi. Balade réservé à l’association ZOÉ. .
Berges de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76 landesautoretro@gmail.com
English : Exposition de voitures et motos anciennes
German : Exposition de voitures et motos anciennes
Italiano :
Espanol : Exposition de voitures et motos anciennes
L’événement Exposition de voitures et motos anciennes Dax a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Grand Dax