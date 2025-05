Exposition de voitures et motos anciennes – Yssingeaux, 1 juin 2025 09:30, Yssingeaux.

Haute-Loire

Exposition de voitures et motos anciennes Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Grazac Auto Rétro expose une partie de son parc de véhicules anciens (autos et motos) de 9 h 30 à 17 h 30, sur la place de la Victoire. L’entrée est libre.

Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 74 23 65

English :

Grazac Auto Rétro exhibits part of its fleet of vintage vehicles (cars and motorcycles) from 9.30 am to 5.30 pm, on the Place de la Victoire. Admission is free.

German :

Grazac Auto Retro stellt einen Teil seines Oldtimer-Fuhrparks (Autos und Motorräder) von 9:30 bis 17:30 Uhr auf dem Place de la Victoire aus. Der Eintritt ist frei.

Italiano :

Grazac Auto Rétro esporrà alcune delle sue auto e moto d’epoca dalle 9.30 alle 17.30 in Place de la Victoire. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Grazac Auto Rétro expondrá algunos de sus coches y motos de época de 9.30 a 17.30 horas en la plaza de la Victoire. La entrada es gratuita.

