EXPOSITION DE VOITURES – Merville, 22 juin 2025 07:00, Merville.

Haute-Garonne

EXPOSITION DE VOITURES HALLE Merville Haute-Garonne

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Venez découvrir et admirer des voitures anciennes, et de collection !

Nous vous attendons nombreux ! 0 .

HALLE

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

Come and discover and admire vintage and classic cars!

German :

Entdecken und bewundern Sie Oldtimer und Sammlerautos!

Italiano :

Venite a scoprire e ad ammirare le auto d’epoca e classiche!

Espanol :

Venga a descubrir y admirar coches clásicos y de época

