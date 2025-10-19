EXPOSITION DE VOITURES Merville

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Nous vous donnons rendez-vous sous la halle de Merville pour admirer une belle collection de véhicules anciens, de prestige et de sport.

Un moment pour les passionnés comme pour les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! .

SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

We look forward to seeing you in the Merville market hall to admire a fine collection of vintage, prestige and sports cars.

German :

Wir treffen uns mit Ihnen in der Halle von Merville, um eine schöne Sammlung von Oldtimern, Prestige- und Sportfahrzeugen zu bewundern.

Italiano :

Vi aspettiamo al mercato coperto di Merville per ammirare una bella collezione di auto d’epoca, di prestigio e sportive.

Espanol :

Le esperamos en el mercado cubierto de Merville para admirar una magnífica colección de coches de época, de prestigio y deportivos.

