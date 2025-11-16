EXPOSITION DE VOITURES

Merville Haute-Garonne

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle de Merville, pour admirer une belle sélection de véhicules anciens, de prestige et de sport !

Un moment pour les passionnés comme les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! .

SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

We look forward to seeing you in the Halle de Merville, to admire a fine selection of vintage, prestige and sports vehicles!

German :

Wir treffen uns mit Ihnen in der Halle von Merville, um eine schöne Auswahl an Oldtimern, Prestige- und Sportfahrzeugen zu bewundern!

Italiano :

Vi aspettiamo alla Halle de Merville per ammirare una bella selezione di veicoli d’epoca, di prestigio e sportivi!

Espanol :

Le esperamos en el Halle de Merville para admirar una magnífica selección de vehículos antiguos, de prestigio y deportivos

