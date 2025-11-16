EXPOSITION DE VOITURES Merville
Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle de Merville, pour admirer une belle sélection de véhicules anciens, de prestige et de sport !
Un moment pour les passionnés comme les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! .
SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
We look forward to seeing you in the Halle de Merville, to admire a fine selection of vintage, prestige and sports vehicles!
German :
Wir treffen uns mit Ihnen in der Halle von Merville, um eine schöne Auswahl an Oldtimern, Prestige- und Sportfahrzeugen zu bewundern!
Italiano :
Vi aspettiamo alla Halle de Merville per ammirare una bella selezione di veicoli d’epoca, di prestigio e sportivi!
Espanol :
Le esperamos en el Halle de Merville para admirar una magnífica selección de vehículos antiguos, de prestigio y deportivos
L’événement EXPOSITION DE VOITURES Merville a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE