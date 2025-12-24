EXPOSITION DE VOITURES, Merville
EXPOSITION DE VOITURES, Merville dimanche 18 janvier 2026.
EXPOSITION DE VOITURES
SOUS LA HALLE Merville Haute-Garonne
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle de Merville, pour admirer une belle collection de véhicules anciens, de sport et de prestige.
Un moment pour les passionnés comme pour les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! .
SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
English :
We look forward to seeing you at the Halle de Merville, to admire a fine collection of vintage, sports and prestige vehicles.
L’événement EXPOSITION DE VOITURES Merville a été mis à jour le 2025-12-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE