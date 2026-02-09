EXPOSITION DE VOITURES Merville

EXPOSITION DE VOITURES

SOUS LA HALLE Merville Haute-Garonne

Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle de Merville, pour admirer une belle collection de véhicules anciens, de sport et de prestige.

Un moment pour les passionnés comme pour les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! .

SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

We look forward to seeing you at the Halle de Merville, to admire a fine collection of vintage, sports and prestige vehicles.

