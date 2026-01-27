Exposition de Yann Le Crouhennec PAYSAGES SANS TITRE, LIVRES EN FLEUR Maison de la Tour Espace d’Art Valaurie
Exposition de Yann Le Crouhennec PAYSAGES SANS TITRE, LIVRES EN FLEUR Maison de la Tour Espace d’Art Valaurie lundi 2 février 2026.
Exposition de Yann Le Crouhennec PAYSAGES SANS TITRE, LIVRES EN FLEUR
Maison de la Tour Espace d’Art 1 rue des écoles Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 14:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Exposition de sortie de résidence au Cube.
Lignes de pente de Yann Le Crouhennec
la mémoire muette du marque-page
.
Maison de la Tour Espace d’Art 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Yann Le Crouhennec PAYSAGES SANS TITRE, LIVRES EN FLEUR
Exhibition concluding a residency at Le Cube.
Lines of Slope by Yann Le Crouhennec
the silent memory of the bookmark
L’événement Exposition de Yann Le Crouhennec PAYSAGES SANS TITRE, LIVRES EN FLEUR Valaurie a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes